مرجع شيعي إيراني: كمامة “كورونا” للنساء فقط وليس للرجال

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رأى المرجع الشيعي الإيراني، عباس تبريزيان، أن ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا يجب أن يكون فقط للنساء وليس للرجال؛ لاعتبارات صحية، وفق رؤيته.

وقال تبريزيان المعروف في إيران بـ ”أبو الطب الإسلامي“، ”يجب على النساء فقط أن يرتدين الكمامة، وذلك كافٍ للتصدي لكورونا، بينما الرجال فليسوا في حاجة لاستخدام الكمامة“.

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وأضاف في منشور عبر قناته على منصة ”تلغرام“: ”إن الرجال يخرجون كثيرا خارج منازلهم لتوفير نفقة الأسرة، وفي حال ألزموا أنفسهم باستخدام الكمامة فسوف يتجمع نسبة كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون خلف الكمامة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إصابتهم بأمراض“.

وتابع: ”أما النساء فعادة ليس لديهن واجب الخروج من المنزل لكسب الرزق، وتكون أغلب الوقت في المنزل، ولهذا فإن استخدام المرأة للكمامة عند الخروج من المنزل لا مانع فيه ومطلوب“.

وشهدت إيران خروج بعض الفتاوى والتصريحات لعدد من المراجع ورجال الدين، استقبلها المواطنون بسخرية، كان آخرها تصريح لرجل الدين الإيراني عباس موسوي، الذي رأى أن كورونا ”فيروس علماني“، يريد أن يقضي على الإسلام ونشر الإلحاد بين المواطنين.