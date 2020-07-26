كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. أفريقيا تسجل أكثر من 800 ألف حالة إصابة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الأفريقية ليصل إلى 809,974 حالة.

وقالت المراكز إن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كورونا ارتفع إلى 17,030 حالة وفاة، فيما بلغ عدد من تماثلوا الشفاء من المرض 460,817 شخصًا.

وشهدت عدد من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة زيادة ملموسة وقياسية في أعداد المصابين بكورونا، بما في ذلك كينيا التي تعد مركزا اقتصاديا إقليميا مهما، وسجلت هناك حتى اليوم 16268 إصابة مؤكدة، منها 274 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.