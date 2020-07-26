الغريق رقم 3 في أقل من أسبوعين.. “الواد” ينهي حياة طفل ضواح أزيلال!

لقي طفل، عصر اليوم السبت، مصرعه غرقا في أحد القنوات المائية بمنطقة أفورار ضواحي إقليم أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك يبلغ من العمر 14 سنة يتابع دراسته بالسنة الاولى إعدادية كان يسبح رفقة مجموعة من أصدقائه بمنطقة قادوس رقم 7 ضواحي دوار العوينة وفي غفلة منهم بدأت المياه بدوران حيث توارى عن الانظار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي، وعناصر الوقاية المدنية، فور علمها بالخبر، حلت في عين المكان، حيث ينتظر انتشال جثة الهالك، من داخل القناة المائية من طرف فرقة الغواصين.

هذا وفتحت المصالح الأمنية بحثا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة، في حين يعتبر الهالك 3غريق في المنطقة في أقل من أسبوعين، التي تعرف تسجيل حالات الغرق كل فصل صيف.