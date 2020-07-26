شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية من أجل مصر: لم نقدم طعونا ولم تصدر ضدنا أحكام نهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس الشيوخ 2020، أنها لم تتقدم بأى طعون لمحاكم القضاء الإدارى بالمحافظات المختلفة، كما أنه لم يتم رصد أية احكام نهائية ضدها، حتي تاريخه.

ولفت إلى أن آخر المستجدات تتمثل فى قبول أوراق مرشحى القائمة الوطنية وإدراجها فى الكشوف المبدئية للمرشحين، بينما تقدمت كلا من قائمة حزب الاتحاد وقائمة تحيا مصر بطعن لكن ليس ضد القائمة الوطنية من أجل مصر، نظرا لاستبعاد أوراقهم لعدم اكتمالها، ويتابع الممثل القانوني للقائمة مهمة متابعة أوراق مرشحي القائمة في الدوائر الأربعة على مستوى الجمهورية.

Advertisements

وعلي صعيد آخر تقدم أحد المرشحين بالطعن علي القائمة الوطنية لشرق القاهرة، وحضر الممثل القانوني عن القائمة للرد علي الطعن المقدم ضدها في محكمة القضاء الإداري بالزقازيق وتم رفض الطعن كما تصدي الممثل القانوني لطعن اخر في محكمه جنوب الجيزة وتم أيضا رفض الطعون المقدمة ضد القائمة.