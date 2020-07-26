الوطنية من أجل مصر: لم نقدم طعونا ولم تصدر ضدنا أحكام نهائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية من أجل مصر: لم نقدم طعونا ولم تصدر ضدنا أحكام نهائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس الشيوخ 2020، أنها لم تتقدم بأى طعون لمحاكم القضاء الإدارى بالمحافظات المختلفة، كما أنه لم يتم رصد أية احكام نهائية ضدها، حتي تاريخه.
ولفت إلى أن آخر المستجدات تتمثل فى قبول أوراق مرشحى القائمة الوطنية وإدراجها فى الكشوف المبدئية للمرشحين، بينما تقدمت كلا من قائمة حزب الاتحاد وقائمة تحيا مصر بطعن لكن ليس ضد القائمة الوطنية من أجل مصر، نظرا لاستبعاد أوراقهم لعدم اكتمالها، ويتابع الممثل القانوني للقائمة مهمة متابعة أوراق مرشحي القائمة في الدوائر الأربعة على مستوى الجمهورية.
وعلي صعيد آخر تقدم أحد المرشحين بالطعن علي القائمة الوطنية لشرق القاهرة، وحضر الممثل القانوني عن القائمة للرد علي الطعن المقدم ضدها في محكمة القضاء الإداري بالزقازيق وتم رفض الطعن كما تصدي الممثل القانوني لطعن اخر في محكمه جنوب الجيزة وتم أيضا رفض الطعون المقدمة ضد القائمة.
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