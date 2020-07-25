قنصل المغرب في جزر البليار: “فخورة بالعمل الذي قام به المغاربة خلال أزمة “كورونا” وببادرة مسجد ماناكو”

عبرت نزهة الطهار، قنصل المغرب في جزر البليار، عن فخرها بالعمل الذي قام به المغاربة لتدبير أزمة جائحة “كورونا”، مبرزة أنه مجهود جماعي.

وقالت الطهار، في حوار نقلته صحيفة “الساعة الأخيرة” الإسبانية “عملنا على تتبع حالات المغاربة هنا في إسبانيا ومعرفة وضعيتهم وحاجياتهم، لقد كنا في اتصال مع المغرب، مع الشؤون الخارجية، ومع ممثلي باقي القنصليات”.

وتابعت “أبهرتني طريقة تعامل مغاربة الجزر مع الجائحة، لقد ساعدوا العديد من مواطينهم وعبروا عن تضامن وتآزر حقيقيين خلال فترة الأزمة، حقا شيء يثلج الصدر أن ترى هذا المستوى من روح التعاون، دون أن تفوتني الفرصة للإشادة ببادرة مسجد ماناكو، والذي قدم مساهمة مالية قيمتها 4 آلاف أورو للهلال الأحمر”.

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وفي معرض ردها عن سؤال حول دور القنصل في الأوضاع الاستثنائية، قالت الطهار “دورنا يتجلى في حماية المواطنين ومصالح البلاد، إنها المهمة الأساسية لكل قنصل، ودائما أشدد على أن أي مكان فيه المغاربة هناك قنصل”.

وشددت الطهار على كون القنصلية المغربية في جزر البليار تنجز قرابة 200 ملف خاص بتجديد البطائق الوطنية وجوازات السفر بشكل يومي بعد استئناف العمل من مقر القنصلية، وختمت “مررنا بأيام عصيبة، لكنها حملت في طياتها شيئا جميلا، إنه اتحاد المجتمع وعلينا أن نستفيد من الجائحة”.