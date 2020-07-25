كفر قرع: مصاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الأربعينيات من عمره بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية كفر قرع بمنطقة وادي عارة، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع فيها.

وفي جريمة منفصلة، قتل علي حماد في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار داخل منزله في مدينة يافا.

هذا، وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 50 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي. كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.