شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يعين وزير الداخلية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم السبت، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة.

Advertisements وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب. وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد قدم استقالته يوم 15 يوليو الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.

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