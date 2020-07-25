شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من انتشار كورونا.. السلطات العمانية تفرض إجراءات الإغلاق التام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فرضت السلطات العمانية، مساء اليوم السبت، إجراءات الإغلاق التام بين محافظات السلطنة كافة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، والوقاية منه.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن القرار يأتي نظرا لزيادة أعداد المصابين بالمرض، وللحدّ من انتشاره حماية لأفراد المجتمع، ودعمًا للقطاع الصحّي، وتعزيزًا لقدراته على مواجهته.

وشددت الوكالة أنه لن يكون هناك أي استثناء للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة، فيما ستكون وحدات من الجيش والشرطة العُمانية على النقاط لإحكام الإغلاق التام.

وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاق التام يعني غلق جميع نقاط العبور بين المحافظات، ويشمل ذلك الطرق الرئيسية والفرعية، ولا استثناء إلا لمركبات الطوارئ بأنواعها، والمركبات العملياتية وتلك المعنية بتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة التابعة لكل من أفراد الأمن وقوات الجيش.