شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة و289 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 289 إصابة جديدة منها 151 حالة لعمالة وافدة، و 138 حالة لمخالطين، كما تعافت 379 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 35205. وأكدت وفاة حالة جديدة بالفيروس لوافد يبلغ من العمر 63 عاماً.

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