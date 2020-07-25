شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يعين وزير الداخلية رئيسا للوزراء والان نبدء بالتفاصيل

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع فتيل الازمة السياسية والاتجاه نحو استقرار سياسي، بحسب وكالة الانباء الرسمية في تونس. وأمام المشيشي وهو مستقل شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.

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