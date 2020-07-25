شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحتجز باحثة متهمة بإخفاء علاقاتها مع الجيش الصيني والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الصينية غوان تانغ 37 سنة، كذبت بشأن علاقاتها العسكرية في طلب تأشيرة في أكتوبر الماضي حيث خططت للعمل بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، وكذبت مرة أخرى خلال مقابلة مع مكتب التحقيقات الفدرالي بعد أشهر، مفيدةً أنه من المتوقع أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية يوم الاثنين المقبل.
من جانبها أوضحت جامعة كاليفورنيا في ديفيس، في بيان أصدرته، أن تانغ تركت وظيفتها كباحثة زائرة في قسم علاج الأورام بالإشعاع في يونيو، مشيرةً إلى أن عمل تانغ كان بتمويل من برنامج تبادل قائم على الدراسة تابع لوزارة التعليم الصينية.
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