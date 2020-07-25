اخبار العالم

واشنطن تحتجز باحثة متهمة بإخفاء علاقاتها مع الجيش الصيني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحتجز باحثة متهمة بإخفاء علاقاتها مع الجيش الصيني والان نبدء بالتفاصيل

احتجزت السلطات الفيدرالية الأمريكية في سجن شمال كاليفورنيا مساء أمس، باحثة صينية متهمة بإخفاء علاقاتها مع الجيش الصيني في طلب تأشيرة قدمته حتى تتمكن من العمل في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الصينية غوان تانغ 37 سنة، كذبت بشأن علاقاتها العسكرية في طلب تأشيرة في أكتوبر الماضي حيث خططت للعمل بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، وكذبت مرة أخرى خلال مقابلة مع مكتب التحقيقات الفدرالي بعد أشهر، مفيدةً أنه من المتوقع أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية يوم الاثنين المقبل.

من جانبها أوضحت جامعة كاليفورنيا في ديفيس، في بيان أصدرته، أن تانغ تركت وظيفتها كباحثة زائرة في قسم علاج الأورام بالإشعاع في يونيو، مشيرةً إلى أن عمل تانغ كان بتمويل من برنامج تبادل قائم على الدراسة تابع لوزارة التعليم الصينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحتجز باحثة متهمة بإخفاء علاقاتها مع الجيش الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا