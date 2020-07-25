شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي: حفل زفاف يتسبب في إصابة 20 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مركز أبوظبي للصحة العامة اليوم السبت، إنه تم تسجيل إصابة 20 شخصاً بالفيروس من أحد الأسر وجيرانهم المخالطين لهم نتيجة حضور حفل زفاف، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وذكر المركز أن شخصا من العائلة أصيب بالفيروس نتيجة ذهابه لعزاء، وبعد عدة أيام حضر عقد قران وحفل زفاف لعائلته، ولم يلتزم الحضور بالتباعد الجسدي خلال الحفل، وعقب أسبوعين من الحفل بدأت تظهر الأعراض عليهم وتبين انتشار الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.
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