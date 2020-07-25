شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: منسوب المياه في الحدود الآمنة والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
وبحثت الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليًا ومستقبلاً بما يمنع حدوث أية شكاوى من توفير المياه، مؤكدة على المتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار، مع استمرار انعقاد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: منسوب المياه في الحدود الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.