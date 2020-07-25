شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا والسودان 83 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 811 حالة، ليصل عدد المصابين فيها إلى 19645، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 305 بعد الإعلان عن ست وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16282 بعد تعافي 182 شخصاً.

كما سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 83 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11385 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 717 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 5890 حالةً.