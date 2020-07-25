آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين ،مساء السبت ،في مدن تل أبيب والقدس الغربية وقيسارية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.

وهذه هي أوسع مظاهرات تجري ضد نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، منذ عدة أشهر.

كما احتج المتظاهرون على اخفاق حكومة نتنياهو في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، نشر المئات من عناصرها في محيط المظاهرات التي تمت بصورة متزامنة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية متاريس حديدية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيسارية كما انتشرت بكثافة في محيط مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس الغربية.





ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تدعو نتنياهو إلى الاستقالة من بينها " نتنياهو اذهب إلى البيت".







وجاء في إحدى اللافتات" الربيع الإسرائيلي"، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية إحدى المتظاهرات حيث كانت تتشح بالعلم الفلسطيني.

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وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو محطات التلفزة الإسرائيلية التي تغطي الاحتجاجات.





وقال نتنياهو، في بيان، إنه "تحولت القناة 12 إلى ذراع دعائية لليسار الفوضوي الساعي للإطاحة بالحكومة اليمينية وزعيمها".



وأضاف: "في كل مساء يفتحون بثهم الدعائي بتقارير حية دراماتيكية عن أعداد متضخمة من المتظاهرين ويصورون ذلك كما لو كان هناك عشرات الآلاف أو مئات الآلاف دون تقديم أدلة".

وتابع نتنياهو أن "قناة 12 تبذل جهودا شاقة لإذكاء الاحتجاجات السياسية التي تنظمها وتمولها المنظمات اليسارية.. أخبار وهمية عن احتجاجات".





وبدورها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه "في إطار التجهيزات للمظاهرات قررت الشرطة عدة شروط لإجراء المظاهرات بشكل قانوني من أجل الحفاظ على الأمن العام ومنع انتشار وباء الكورونا".

وأضافت: "على ضوء المظاهرات السابقة التي انحرفت إلى أعمال عنف استعدت الشرطة لهذا الأمر بواسطة تعزيز قواتها والتزود بوسائل خاصة".

وتابعت الشرطة الإسرائيلية "لن تسمح الشرطة لأي شخص بتحويل المظاهرة إلى مسرح لأعمال العنف ضد أفراد الشرطة أو المواطنين أو الممتلكات".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العشرات في مظاهرات نظمت في الأسابيع الأخيرة.