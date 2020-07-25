مقتل قيادي من "فتح" برصاص الأمن الفلسطيني بالضفة

قتل قيادي من حركة "فتح" بالضفة الغربية، مساء السبت، خلال اشتباك بين مواطنين وقوات أمن فلسطينية.

وأعلن محافظ نابلس في شمالي الضفة الغربية اللواء إبراهيم رمضان مقتل أمين سر حركة "فتح" بمخيم بلاطة في المحافظة عماد الدين دويكات.

وقال مصادر محلية في المخيم إن دويكات ( 54 عاما) أصيب برصاصة أطلقتها قوات الأمن الفلسطينية في منطقة الفخذ، ما أدى إلى نزيف تسبب بوفاته.

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وقال المحافظ في بيان ، تلقته ”الخليج 365”، إنه:"ببالغ الأسى تلقينا قبل قليل نبأ وفاة الشاب عماد الدين دويكات أمين سر فتح في بلاطة البلد متأثرًا بإصابته خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت مع أجهزة الأمن في المنطقة".

وأضاف: "سنقف عند مسؤولياتنا بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس ودولة رئيس الوزراء".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وعدد من المواطنين في بلاطة البلد أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص اثنين من الأمن ومثلهم من الفلسطنيين.

