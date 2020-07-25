تحالف سياسي بين الحلو وتجمع المهنيين السودانيين قريبا

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" النقاب عن اتجاه لإعلان تحالف سياسي بين تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية-شمال برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو، قريبا.



وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن تجمع المهنيين والحركة الشعبية-شمال، وبعض من الأحزاب داخل قوي الحرية والتغيير، ولجان المقاومة سيكشون عن إعلان سياسي جديد يعتمد إقرار مبدأ علمانية الدولة.

ويضم التجمع تكتلات مهنية، شاركت بفعالية في الحراك الشعبي حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، إلا أن التجمع انقسم إلى مجموعتين، إثر رفض القادة الذين أداروا الحراك الثوري، لنتائج انتخابات جرت في العاشر من مايو/أيار الماضي، أطاحت بهم وانتخبت سكرتارية جديدة للتجمع.

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وتتكون المجموعة التي تسيطر على السكرتارية من عدد من التكتلات المهنية أبرزها نقابة الأطباء الشرعية، ونقابة المعلمين وتجمعات مهنية أخرى، فيما تضم المجموعة الثانية أجساما مهنية، أبرزها التحالف الديمقراطي للمحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمعات مهنية أخرى.

وأكدت المجموعة الثانية في بيان على دور التجمع في تأسيس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وقالت: "تجمع المهنيين السودانيين هو الجسم المبادر لتأسيس تحالف الحرية والتغيير، وهو تحالف نضع عليه آمال عراض في قيادة الفترة الانتقالية.

وشددت على استمرار دوره في قيادة الفترة الانتقالية، وقطعت بالبقاء عضوا قياديا وفاعلا بتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" وممثلة في كافة هياكله، ومواصلة دعم هياكل السلطة الانتقالية للاطلاع بدورها في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية.

وتعهدت بالعمل على تأسيس نقابات ديموقراطية مستقلة، تمثل تطلعات قواعد المهنيين وتفي بمتطلباتهم ، وانتقدت بعنف من أطلقت عليهم "مجموعة الاختطاف الحزبي" على سحب اعترافها بهياكل قوى الحرية والتغيير، وحملت الحرية والتغيير المسؤولية التاريخية عن مهام الحكم الانتقالي.