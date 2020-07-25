شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف وزير الداخلية التونسى هشام مشيشي، بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نشرت وسائل إعلام تونسية.



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