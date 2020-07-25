شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصومالي يكلف مهدي جوليد رئاسة حكومة تصريف أعمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 كلف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مساء السبت، نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد، رئاسة حكومة تصريف أعمال، خلفا لحسن علي خيري الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان.

Advertisements وأفاد بيان للرئاسة الصومالية، بأن جوليد سيتولى حكومة تصريف الأعمال حتى يعين الرئيس شخصية جديدة تخلف خيري في رئاسة الحكومة خلال 30 يوما وفقا للدستور. وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس البرلمان محمد شيخ عبد الرحمن مرسل، تصويت البرلمان لصالح سحب الثقة من حكومة خيري، في جلسة شارك فيها 178 عضوا من أصل 275. وأيد 170 نائبا سحب الثقة من الحكومة، فيما اعترض 8 نواب.

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