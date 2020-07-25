إيران والهند أكبر المستفيدين من فوز بايدن

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن عن الخبراء الاستراتيجيين بالمجموعة ديرك ميلر ولويس كوستا وجوراف جاراف قولهم إنه في حالة فوز بايدن، قد تكون العلاقات مع الصين «أكثر دبلوماسية ومنهجية»، مما يقلل من تقلبات السوق.
وقالوا إن إيران قد تستفيد بأقصى درجة إذا نشأ عن تغيير السياسة ضح المزيد من النفط، غير أنه لا تزال هناك مخاطر بشأن إمكانية أن يظل الإنتاج محكوما في عهد إدارة بايدن.
وقد تستفيد الهند إذا ما حاول البيت الأبيض مواجهة دور الصين الاقتصادي المتزايد، ما قد يساعد ميزاني التجارة والاستثمارات المباشرة للهند، كما قد تصبح سنغافورة فائزة هي الأخرى في عهد بايدن، بحسب خبراء سيتي جروب.
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