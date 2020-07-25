رئيس الأركان الأمريكي يناقش التوتر مع طهران

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وذكرت صحيفة «تايمز اوف إسرائيل « أمس أن الزيارة تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، وأشار معلقون إلى الأهمية المحتملة للزيارة، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله إيران وحليفها اللبناني حزب الله الإرهابي.
ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى تأهبه على طول الحدود الشمالية، خشية وقوع هجوم محتمل من قبل حزب الله، الذي اتهم إسرائيل بقتل أحد مقاتليه في غارة جوية خارج دمشق ليلة الاثنين الماضي.
من جانبه، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن ميلي ناقش ملف إيران والتحديات الأمنية الإقليمية مع القادة الإسرائيليين، وتلقى إيجازا من إدارة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقال جانتس في بيان إنه شدد على «الحاجة إلى مواصلة الضغط على إيران ووكلائها الذين يهددون الاستقرار الإقليمي والعالمي».
وأضاف «ليس لدينا مصلحة في التصعيد، ولكننا سنفعل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين الإسرائيليين، بكل الوسائل وفي جميع الظروف».
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