كسوة العيد تبهج أطفال عدن وحضرموت والمهرة ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من الكاميرات الخاصة بالتصوير الحراري وتركيبها في المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن، واصل المركز أمس توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات.

ووزع المركز 1,050 حقيبة تشمل 3,150 قطعة من كسوة العيد في مناطق الحجي والعبري وكلشات ومحيفيف والبنوك التابعة لمديرية الغيضة بمأرب، استفاد منها 3,150 طفلا، ضمن مشروع «فرحتهم أمل»، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلا في محافظات يمنية عدة.

ووزع المركز في مأرب 2,600 حقيبة تشمل 7,800 قطعة من كسوة العيد في مخيمات جو النسيم والسائلة والنجاح والسويداء ومفرق حريب والمنين في مدينة مأرب، استفاد منها 7,800 طفل، كما وزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية المكلا بحضرموت، حيث جرى توزيع 750 حقيبة تشمل 2,250 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 2,250 طفلا، ووزع 1,701 حقيبة تشمل 5,103 قطع من كسوة العيد، استفاد منها 5,103 أطفال من النازحين في مخيمات بمديريات البريقة وخور مكسر والشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن.