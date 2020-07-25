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جيش الأسد يتعرض للضرب في 3 مواقع

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- بواسطة أيمن الوشواش - شنت مروحيات إسرائيلية غارات على مواقع للجيش السوري في القنيطرة جنوب غرب سوريا، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين.

وقال التلفزيون السوري، نقلا عن مصادر بالجيش إن مروحيات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في القنيطرة، مؤكدا أن الضربات تسببت أيضا في اشتعال النيران في حقول عدة بالمنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي نادرا ما يعلق على ضربات داخل سوريا، في تغريدة على موقع تويتر «تم إطلاق قذائف من سوريا صوب إسرائيل، وردا على ذلك، ضربت طائراتنا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، تابعة للقوات المسلحة السورية. نحمل النظام السوري المسؤولية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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