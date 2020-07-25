شكرا لقرائتكم خبر جيش الأسد يتعرض للضرب في 3 مواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال التلفزيون السوري، نقلا عن مصادر بالجيش إن مروحيات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في القنيطرة، مؤكدا أن الضربات تسببت أيضا في اشتعال النيران في حقول عدة بالمنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي، الذي نادرا ما يعلق على ضربات داخل سوريا، في تغريدة على موقع تويتر «تم إطلاق قذائف من سوريا صوب إسرائيل، وردا على ذلك، ضربت طائراتنا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، تابعة للقوات المسلحة السورية. نحمل النظام السوري المسؤولية».
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الأسد يتعرض للضرب في 3 مواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.