مقبرة جماعية لـ28 ضابطا قتلهم البشير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس أعمال نبش في أم درمان لمقبرة جماعية يعتقد أنها تحمل رفات 28 ضابطا قتلهم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير منذ 30 عاما. ونشرت وسائل إعلام سودانية صورا للمرة الأولى لتلك المنطقة. وقالت قناة «العربية» إن السلطات السودانية عثرت على مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم تحمل رفات 28 ضابطا، أعدموا عام 1990 لتنفيذهم محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس في حينه عمر البشير. وتباهى البشير أمام قيادات نظامه في تسريبات بثتها «العربية» من اجتماعات الإخوان باسم «الأسرار الكبرى»، بكيفية إحباطه محاولة الانقلاب، معترفا بقتل ودفن الضباط.

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