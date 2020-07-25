شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: قطر تخدم إيران من باب المكايدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن سياسات قطر في الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي.

وأشار في سلسلة تغريدات، إلى أن «سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني، بعدما أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية، وتعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية».

ولفت «مؤسف أن تقف قطر بعيدا عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا»، مؤكدا أن الدوحة «تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية»، وقال «ندعو قطر لمراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة».

من جهته، دعا محافظ المهرة محمد علي ياسر، الأطراف السياسية في المحافظة إلى «تحكيم لغة العقل وتقديم مصلحة المحافظة على ما عداها»، محذرا من التوتر الذي يسود بين المجلس الانتقالي الجنوبي، ومسلحين قبليين مناهضين لإقامة فعالية للانتقالي كانت مقررة أمس.

وقال «حفاظا على أمن واستقرار المحافظة ولتجنيبها الانزلاق في الصراعات والفوضى، ندعو جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل وتقديم مصلحة المحافظة على ما عداها»، كما دعا المحافظ إلى «التعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المحافظة والابتعاد بها عن ما لا تحمد عقباه».

ميدانيا، استعادت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواقع عسكرية عدة كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستعادت مواقع عدة بعد أن كبدت الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

وفي السياق، أوضح قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تخوض مواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين، وأشار إلى أن الميليشيات تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران أبطال الجيش والمقاومة، وغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية.

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إلى ذلك، لقي قيادي بارز في جماعة الحوثيين الانقلابية مصرعه على يد قوات الجيش في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، وأكد مصدر ميداني أن القيادي الحوثي «أبوكهلان» قتل في جبهة عصيفرة شمال المدينة، بعد عملية تعقب من قبل قوات المهام الخاصة في اللواء 22 ميكا.

ويعد أبوكهلان، قائدا ميدانيا بارزا في صفوف الجماعة الانقلابية، وقد تم تعيينه مشرفا لمربع الكهرباء، الواقع في الجهة الشمالية للمدينة قبل أن يلقى مصرعه.

مشاهدات يمنية

• اشتباكات مسلحة بمدينة التربة بتعز بين فصائل مسلحة.

• وفاة مواطن وتضرر منازل ومزارع جراء السيول بمحافظة إب وسط اليمن.

• برنامج الغذاء العالمي: المساعدات الغذائية تعين الفقراء اليمنيين على مواجهة كورونا.

• ميليشيات الحوثي تشن حملة جبايات على التجار والشركات بمناطق سيطرتها.