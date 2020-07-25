شكرا لقرائتكم تونس.. تكليف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء السبت، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأمام المشيشي، وهو مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان، وإلا فإن الرئيس سيحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات جديدة.