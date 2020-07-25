«نرفض أي إجراء أحادي يمس حقوق مصر في مياه النيل».. اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس جنوب إفريقيا لبحث تطورات سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

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وجدد الرئيس السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب إفريقيا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول ايضاً آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الارهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الاقليمي.