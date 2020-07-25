شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": طالبنا الوزارة بتدبير موارد لتوفير مواد التعقيم بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية بتدبير اعتمادات مالية لتوفير إجراءات التعقيم والتدابير اللازمة فى كل مبنى بالمدارس الحكومية، والتأكد من توافرها بشكل كامل فى المدارس الخاصة، وذلك فى ضوء العام الدراسى الجديد، وما تفرضه أزمة كورونا من تحديات لابد من التعامل معها لمنع نشر العدوى، مشيرا إلى أنه تم مطالبة المدارس بإرسال تصوراتها عن العام الجديد للوزارة، ومدى قدرتها الاستيعابية على التواجد وسط متطلبات كورونا الجديدة.

واعتبر "أباظة" أنه من الضرورى حضور الطلبة من الكى جى حتى الثالث الابتدائى نظرا لأهمية التواصل مع المعلم مباشرة، مشددا أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة وتأمينهم، وتفعيل التباعد الاجتماعى ليكون الفصل يضم ٢٥ طالبا على الأكثر.

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ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبحث مع الوزارة الخطة التنفيذية للعام الدراسى الجديد فور الانتهاء منه، مشيرا إلى أن الاتفاق الأساسى هو الجمع بين نظام التعليم التقليدى ونظام التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن هذا الدمج سيسهم فى تقليل عملية الكثافة بالمدارس، الأمر الذى كنا نطالب به منذ فترة.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد كشف فى تصريحات سابقة، ملامح وشكل العام الدراسي الجديد، والذى سيطبق على المدارس الخاصة والحكومية، موضحًا أن هناك مقترحات قيد الدراسة تعتمد على ذهاب طلاب رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى يوميا، لأنه لابد من التواصل المباشر لهذا السن مع المعلم، ومن الصف الرابع حتى السادس الابتدائى يذهب الطلاب إلى المدرسة معظم الأيام ما عدا يوم أو يومين، وبالنسبة للمرحلتين الاعدادية والثانوية يذهب الطلاب يومين فى الأسبوع، والباقى يعتمد الطلاب على الدراسة أون لاين، مع إعادة توزيع الطلاب على الفصول والاستفادة من الفراغات لمنع التكدس مع دراسة تطبيق هذا النظام فيما بعد كورونا.