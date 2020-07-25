شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر القانون : 4 شروط يجب توافرها لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، 4 شروط رئيسية لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها.

وعرف القانون البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وأوجبت المادة (3) من القانون رقم 151 لسنه 2020، لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية :

1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.

2- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

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3- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

4- ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.

ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.