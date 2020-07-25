مفاجأة في نتيجة تحليل الـ "DNA" لجثة شاطئ النخيل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة أول العامرية، أخذ عينة ثانية من الجثة التي جرى العثور عليها بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وتلقت النيابة العامة، اليوم السبت، إخطارًا من المعامل المركزية بالقاهرة بتعذر التعرف على البصمة الوراثية "DNA "، للجثة من خلال العينة الأولى.

وقررت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب شادي عبدالله زغمار، لأخذ عينة أخرى من البصمة الوراثية، ومطابقتها بالجثة المعثور عليها، والتحفظ على الجثة بمشرحة الإسعاف.

كان 12 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر يوم 10 يوليو الجاري، بشاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.