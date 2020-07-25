مدير أمن المنوفية يعتمد حركة التنقلات الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

اعتمد اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، اليوم السبت، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة.

وتضمنت الحركة كل من الرائد محمد ماهر النحاس رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، والمقدم محمود صلاح رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والرائد عمرو واصل وكيلًا لمباحث الأموال العامة، والعقيد محمد شوقي كوينة رئيسًا لمباحث المصنفات، والرائد أحمد شمس رئيسًا لمباحث مركز قويسنا، والمقدم محمود سعد مفتش الأمن العام، والرائد محمد المغربي رئيسًا لمباحث مركز شبين الكوم، المقدم وليد شلبي رئيسًا لمباحث المرور، والرائد مراد أبوالدهب رئيسًا لمباحث مركز منوف، والمقدم أحمد الصياد مفتش مباحث منوف، والرائد أحمد فرحات كشك رئيسًا لمباحث مركز الشهداء.

كما شملت كل من النقباء إبراهيم الطويل معاونًا لمركز منوف، محمد الشاعر معاون أشمون، محمود خلف معاون مباحث أشمون، مصطفى عادل معاون بركة السبع، محمد خليل معاون مباحث أشمون، محمد طلعت مركز أشمون، محمد شاهين مركز أشمون، محمد عادل شاهين قسم منوف، طاهر نجاح قسم منوف، محمد فوزي قسم سرس الليان، محمد مجدي معاون مباحث المرور، علاء دراز معاون مباحث المرور، محمد رمضان قسم شبين، إبراهيم معاذ الباجور.

وتجديد الثقة في المقدم أيمن رزق رئيسًا لمباحث التموين، المقدم محمد عبدالصمد رئيسًا لمباحث أشمون، والرائد هيثم النطاط رئيسًا لمباحث الباجور، والرائد أحمد واصل رئيسًا لمباحث سرس الليان، والمقدم وليد شلبي رئيسًا لمباحث المرور، والرائد محمد حجاج لمباحث بركة السبع، والرائد مصطفى حسانين رئيسًا لمباحث قسم منوف.