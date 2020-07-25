شفاء 29 مصابًا من كورونا بمستشفى القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن مستشفى القناطر الخيرية، والمخصصة ضمن مستشفيات القليوبية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، أن المستشفى استقبلت 46 حالة كورونا منذ ظهور الجائحة وحتى اليوم، وخرج منهم 29 حالة خروج تحسن ومتابعة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس.
وأكد الدكتور سيد سليمان مدير عام مستشفى الخانكة بالقليوبية، مدير المستشفى، أنه جرى تعافي وخروج حالتين اليوم ليصل إجمالي المتعافين بالمستشفى 29 حالة تعافي من الفيروس، وذلك بعد ورود التقارير الخاصة بمسحاتهم والتي أثبتت سلبية العينات الخاصة بهم وتعافيهم من الإصابة بالفيروس.
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