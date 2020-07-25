بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

اعتمد اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، حركة تنقلات المباحث الداخلية بأقسام ومراكز الشرطة.

وتضمنت حركة تنقلات إدارة البحث الجنائي، تولي العميد ياسر عبدالرحيم رئيسًا لمباحث المديرية، والعقيد هيثم عبدالمقصود، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول والإبقاء على العقيد أحمد سكران رئيسًا لفرع البحث الجنائي بدسوق.

وشملت حركة تنقلات رجال المباحث، تولي الرائد جمال عبدالناصر، رئيسًا لمباحث الآداب، والرائد كمال بدير، رئيسًا لمباحث المخدرات، والمقدم محمد عماد عامر، رئيسًا لمباحث الحامول، والرائد محمد هاني عصر، رئيسًا لمباحث قسم أول كفرالشيخ، والرائد أحمد عمر، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفرالشيخ، والرائد عمرو عوض، رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفرالشيخ.

وشملت حركة المباحث تولي الرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والرائد عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث قسم شرطة دسوق، والرائد سعد اللبيشي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البرلس، والمقدم علاء سكران، رئيسًا لمباحث مركز شرطة قلين، والرائد أحمد مطاوع، رئيسًا لمباحث مركز شرطة مطوبس، والرائد محمد أبوحطب، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض.

وجرى الإبقاء على كل من الرائد فؤاد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة فوه، والرائد محمد عبدالعزيز، رئيسًا لمباحث مركز شرطة سيدي سالم، والرائد أحمد قطاطو رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيسًا لمباحث مركز شرطة دسوق.