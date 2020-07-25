البنك العربى الأفريقي الدولي يدير أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك العربي الأفريقى الدولي، في بيان اليوم السبت، إنه قام بإغلاق الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق- الإصدار الرابع والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملية 10 مليارات جنيه مصري مما يجعلها أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي المصري.

وبحسب البيان قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

شارك في الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.

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والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، ٢.٦ مليار جنيه للشريحة الأولى، ٦.٢ مليارجنيه للشريحة الثانية، و ١.٢ مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى ٣ سنوات، و٥ سنوات، و٧ سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، تصنيف +AA للشريحة الاولى ، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.

وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي إن "الاصدار يأتي ليؤكد على أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة، وعلى الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ليخرج الاصدار إلي النور".

وأضاف: "يأتي هذا الإصدار ليؤكد على دور البنك العربي الأفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة".

يذكر أن البنك العربى الأفريقى الدولي من البنوك الرائدة فى سوق أدوات الدين المصرى، فقد قام البنك العربى الافريقى الدولى خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالى مبلغ 28 مليار جنيه مصري، بحسب البيان.