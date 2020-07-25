بينها هيون الغماس.. ثلاث أشياء تشغل فكر السعوديين اليوم السبت

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عددًا من الكلمات البحث التي شهدت الأكثر جدلًا خلال الساعات الماضية، وفيما يلي نستعرض أبرز التريندات السعودية.

هيون الغماس:

تصدر اسم الناشطة السعودية هيون الغماس قائمة محتويات البحث الأكثر تداولاً علي محرك البحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأولي من صباح اليوم، وذلك بعد نشر صور لعروس نجلها راكان الحربي من حفل الزفاف عن طريق

الخطأ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي سناب شات، ما أثار غضب العائلة وصدمة العروسين، وحالة من الجدل علي السوشيال ميديا بعدما تداول عدد من النشطاء الصورة عبر حساباتهم بشكل واسع.

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باريس سان جيرمان:

أعلن نادي باريس سان جيرمان، تفاصيل إصابة كيليان مبابي، خلال مباراة فريقه أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا.

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نشر باريس سان جيرمان، بيان صحفي،يعلن حجم الإصابة التي لحقت بنجم الفريق، مؤكدًا أنه يعاني من التواء في الكاحل الأيمن مع إصابة مهمة في المقصورة الجانبية الخارجية، وسوف يتم تقيم الإصابة في غضون 72 ساعة.

مروان محفوظ:

توفى صباح اليوم المطرب والممثل المسرحي اللبناني مروان محفوظ، بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، لإصابته بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

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