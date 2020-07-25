موريتانيا: 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 6151 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 439 فحصا ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في موريتانيا منذ 14مارس إلى 6 آلاف و151 إصابة مؤكدة.
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان لوزارة الصحة إنه تم خلال الاربع والعشرينساعة الماضية تسجيل 93 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4 آلاف و299 شخصا، وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 159 شخصا في حين يواصل ألف و793 مصابا علاجهم في المستشفيات.
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