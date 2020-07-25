الخارجية الفلسطينية: 3856 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل 197 حالة وفاة، و3856 إصابة ، و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم، بفيروس جالياتنا حول العالم، بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة. وأشارت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت - إلى أنه "لم يتم تسجيل أية حالة وفاة اليوم في صفوف جالياتنا".

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