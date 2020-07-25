تايلاند تُسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 3 إصابات جديدة بكورونا، ولم تسجل أي وفيات إضافية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و282 حالة توفي منها 58.



ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث

باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله: إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من السودان والولايات المتحدة وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.

وأضاف ويسانويوتين: أن 3109 حالات تعافوا

تماما من المرض بينما لا يزال هناك 115 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.