إسبانيا تُسجل 2393 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 272 ألفا و421 حالة، بزيادة ألفين و393 حالة على اليوم السابق.

وذكرت صحيفة (إل موندو) الأسبانية - على موقعها الإلكتروني - أن الصحة سجلت ثلاث حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 82 ألفا و432 بينما تعافى 150 ألفا و376 شخصا،

Advertisements

وانتعش الفيروس التاجي في 30 مقاطعة من أصل 52 مقاطعة إسبانية حيث ازدادت حالات دخول المستشفيات، وكذلك الحالات الإيجابية، التي ارتفعت بشكل كبير.



ووفقًا للأرقام التي تم الإبلاغ عنها من قبل كل حكومة مستقلة على مدار اليوم، فإن كاتالونيا سجلت

1493 حالة وأراغون (315) حالة، ومنطقة الباسك (136) حيث أنها المجتمعات الأكثر إصابة في آخر 24 ساعة.



ويشمل الإجمالي من تعافوا من المرض لكن أجريت لهم في الوقت الحالي اختبارات الأجسام المضادة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.