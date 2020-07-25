تركيا تُسجل 921 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 16 وفاة و921 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفق ما نشرت وسائل إعلام تركية.

وقالت الصحة التركية، إنه تم شفاء 1103 مصابين من كورونا يرفع حصيلة المتعافين إلى

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208 آلاف و477.

وقد قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الجمعة، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بلغت 2.5 بالألف، في عموم

البلاد، نتيجة مسح عشوائي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.