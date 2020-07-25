861 ألف مستفيد من مكافحة الضنك بعدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن، ويستهدف المشروع مديريات عدن الثمانية على مدى 5 أشهر، ويستفيد منه 861.719 فردًا.

وسيجري بموجب المشروع تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط المياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل للعديد من الأمراض ومنها حمى الضنك.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور علي الوليدي إن المشروع يمثل أهمية بالغة في المساهمة لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في بلاده.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

موت وإصابات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2020، من انتزاع 1,287 لغمًا منها 74 لغمًا مضادة للأفراد، و 262 لغما مضادة للدبابات، و926 ذخيرة غير متفجرة، و 25 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 175.124 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

فرحتهم عيد

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتوزيع 950 حقيبة تشمل 2850 قطعة من كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2850 طفلا، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).

كما وزع المركز 1750 حقيبة تشمل 5250 قطعة من كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديريتي البريقة والممدارة بمحافظة عدن، استفاد منها 5,250 طفلا. ويأتي توزيع هذه الحقائب ضمن مشروع (فرحتهم أمل)، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84.750 طفلاً في عدة محافظات يمنية.

إصحاح بيئي

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مع المجلس النرويجي للاجئين، لتنفيذ مشروع التدخلات العاجلة المنقذة للحياة بقطاع المياه والإصحاح البيئي المستدام للسكان المتضررين في منطقة صومالي لاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار أمريكي، يستفيد منها 42.450 فردا.

Advertisements

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.

ويهدف المشروع لتنفيذ أنشطة مستدامة بتوفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي للمستفيدين، والمساهمة في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن استهلاك المياه الملوثة، وتنفيذ أنشطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير المياه للمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكان بالمناطق المستهدفة، والمساهمة في استقرار السكان بالحد من الهجرة من أجل الحصول على مصادر المياه.

دعم طارئ

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) خلال شهر يوليو الجاري مركز الإنزال السمكي في مديريتي ذباب والمخا بمحافظة تعز بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا.

مسام في الأسبوع الثالث من يوليو

1.287 لغمًا انتزعوا

74 مضادة للأفراد

262 مضادة للدبابات

926 ذخيرة غير متفجرة

25 عبوة ناسفة