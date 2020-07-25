الجيش الإسرائيلي يهدد حزب الله ويلوح بالرد

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تعزيز قواته بالقرب من الحدود مع لبنان مع سلسلة تحركات عسكرية في المنطقة.

لوح مسؤولون إسرائيليون برد وصوفه بـ” الشديد” حال أقدم حزب الله اللبناني على مهاجمة أهداف إسرائيلية ردا على مقتل أحد عناصره في هجوم جوي مساء الإثنين الماضي، قيل إن إسرائيل نفذته على هدف قرب العاصمة السورية دمشق.

وواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواتها، بما فيها نشر الدبابات ،قرب الحدود اللبنانية تحسبا لهجوم انتقامي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مساء السبت، إنه :” لن نتسامح مع أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية ، لبنان وسوريا سيكونان مسئولين مباشرة عن أي تحرك يتم من أرضيهما”.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن جانتس أوعز للجيش الإسرائيلي بمواصلة زيادة اليقظة المتزايدة في المنطقة الحدودية”.

وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إنه :”بعثت إسرائيل اليوم برسالة إلى حزب الله مفادها أنها لم تقصد القضاء على الناشط في التنظيم علي كامل محسن في دمشق ، وحذرت من هجوم انتقامي”.

والثلاثاء الماضي، أعلن حزب الله، المدعوم من إيران، مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية بسوريا.

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وبدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أجرى رئيس الأركان أفيف كوخافي جولة اليوم في القيادة الشمالية العسكرية “.

وأضاف: “استمع رئيس الأركان إلى عرض استخباري وأجرى تقييمًا للوضع واستعرض أعمال القوات في الجهود المختلفة”.

وفي هذا الصدد قالت “يديعوت أحرونوت” إن “التوتر مع حزب الله أدى إلى تعزيز القوات في المنطقة الشمالية”، مضيفةً أنه :” أوعز رئيس الأركان إلى القوات باليقظة”.

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي للمحطة الإسرائيلية (13)، إنه:” لقد أرسلنا رسالة ..الجيش الإسرائيلي يتخذ جميع الخطوات”.

وقالت محطات تلفزة إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يتحسب لهجمات من حزب الله خلال الأيام المقبلة وقبل حلول عيد الأضحى.

ولكنها أشارت إلى أن الهجمات من حزب الله ليست مؤكدة ومع ذلك يواصل الجيش حالة التأهب.

ورغم تعزيزات الجيش الإسرائيلي على الحدود إلا إنه لم يتم الطلب من السكان تغيير نمط حياتهم اليومي.