كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان تطلب وضع إطار زمني محدود لمفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم السبت، على طلب بلاده بضرورة وضع إطار زمني محدد لإنهاء مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وقال عباس، في تصريحاته لـ قناة العربية، مساء اليوم السبت، إن السودان يرفض أي قرار منفرد يعطل التفاوض حول سد النهضة، وأضاف: "نتطلع لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق ملزم للجميع".

وكان قد أوضح فريق التفاوض المصري لـ"سد النهضة"، مساء أمس الجمعه، إنه "لا يوجد تفسير لـ"حالة الانقلاب الشديدة" من جانب إثيوبيا، بعد تصريحات لأديس أبابا، وصفها بأنها "غريبة ومستفزة".

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وأوضح عضو فريق التفاوض المصري، الدكتور علاء الظواهري، في مداخلة تليفزيونية، أن "تصريحات وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارجاشيو، وقوله "النيل لنا"، وإن مياهه لن تتدفق خارج البلاد تعتبر "غريبة ومستفزة".

وتساءل الظواهري، عن ما إذا كانت إثيوبيا تريد بذلك دفع مصر إلى الانسحاب من خلال دفع المفاوضات نحو الهاوية، قائلا إن "تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي كلام لا يقوله سياسي"، معتبرًا أن "أديس أبابا تعطي وعودًا وهمية خلال المفاوضات".

وأشار عضو لجنة التفاوض المصري، إلى أن القاهرة كانت تنتظر دعوة الاتحاد الإفريقي إلى استئناف المفاوضات خلال أيام وفق قواعد جديدة، موضحا أن "إثيوبيا أطاحت بالأسس التي كانت ستبدأ بموجبها المفاوضات".

وحدد فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة، وقال إن "إثيوبيا أغلقت إحدي بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان".