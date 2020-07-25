كورونا تنتشر في إفريقيا.. الإصابات تجاوزت 810 آلاف حالة مؤكدة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا وصل إلى 810008 حتى اليوم السبت.

وأوضح المركز أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أنحاء القارة ارتفع من 787501 يوم الجمعة ليصل إلى 810008 حالة حتى بعد ظهر اليوم.

وذكر تقرير المركز الإفريقي أيضا أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 17088 حتى بعد ظهر اليوم ، مقارنة ب 16697 حالة سجلت حتى نفس الفترة من يوم أمس.

وشدد المركز على أن نحو 462374 من المرضى الذين سجلوا نتيجة اختبار إيجابية تعافوا حتى الآن في القارة.

وتعد جنوب إفريقيا أكثر الدول المتضررة من المرض بالقارة , كما أن منطقة الجنوب الإفريقي أكثر المناطق المتضررة فيما يخص عدد حالات الإصابة,تليها منطقة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا، حسبما ذكر المركز.