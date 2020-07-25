خريبكة.. إيداع شرطي سابق السجن المحلي ومتابعته بتهم ثقيلة – التفاصيل

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، اليوم السبت، بإيداع ضابط شرطة سابق موقوف عن العمل بالسجن المحلي بخريبكة بعد متابعته بتهم تقيلة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد وجهت النيابة العامة تهم “إهانة هيئات منظمة، وتسجيل صور أشخاص أثناء تواجدهم في مكان خاص دون موافقتهم، ونشر وتوزيع وبث تركيب من صور دون إذن مالكها، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، الوشاية الكاذبة، القذف والسب العلني”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث المنجزة، التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بعدما توصل وكيل الملك بأزيد من 50 شكاية ضد المشتبه فيه الذي ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الإستماع إليه بناء على تعلميات النيابة العامة حيث تم تقديمه صباح اليوم في حالة إعتقال.

وحددت المحكمة، الاثنين المقبل، تاريخا لانعقاد جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم، الذي تم إيداعه بالسجن المحلي بخريبكة قيد الإعتقال الإحتياطي.