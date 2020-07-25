نجم “الأسود” أدار ظهره لعرض بروسيا دورتموند ساعات قبل تعاقده مع الانتر

كشفت صحيفة “ديفينسا سينطرال” المقربة من فريق ريال مدريد الاسباني توصل الدولي المغربي أشرف حكيمي بعرض من طرف فريق بروسيا دورتموند الألماني، وذلك ساعات قبل التحاقه بفريق إنتر ميلان الايطالي.
وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي الريال توصلوا بعرض من طرف دورتموند للاستفادة من خدمات لاعب المنتخب الوطني، مبرزا أن قيمته بلغت 30 مليون أورو، فضلا عن 5 ملايين إضافة مرتبطة بمردودية اللاعب.
وأوضح المصدر ذاته أن اختيار حكيمي الانتقال إلى إيطاليا كان حاسما في تحديد مستقبله الكروي، مشددا على كون لاعب “الأسود” كان واضحا في اختياره “أرغب في اللعب مع كونتي لأنه ظل دائما رجلا يحترم الوعود”.
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