نابلس: مقتل عماد الدين دويكات برصاص الأمن الوقائي واندلاع مواجهات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل أمين سر حركة "فتح" في مخيم بلاطة، عماد الدين دويكات، اليوم السبت، متأثرا بإصابته خلال مواجهات اندلعت في المخيم مع قوات الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينيّة.
وأكد محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، خلال تصريح صحافي على "ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية والوقوف عند المسؤوليات بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء".
وقال اللواء رمضان "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة دويكات متأثرا بإصابته خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم مع أجهزة الأمن في المنطقة، وإنّنا إذ نعزي أنفسنا أولا ونعزي عائلته الذين نسأل الله لهم الصبر والاحتساب".
وأفادت مصادر محلية لـ"شبكة قدس" أن "خلافًا وقع بين أحد أصحاب المحال التجارية وقوات الأمن التي حاولت إغلاقه بسبب أن المنطقة موبوءة بفيروس كورونا، فيما كان هناك تنسيق من نائب المحافظ على استمرار فتحه لمدة ساعتين أمام الناس".
وأضافت المصادر أن "الأمن لم يكن على دراية بوجود تنسيق مسبق، ليتدخل عماد الدين دويكات على اعتبار أنه أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد في محاولة لحل الإشكالية ومنع اعتقال صاحب المحل التجاري، لتطلق الأجهزة الأمنية النار عليه من نقطة صفر وتصيبه في مقتل".
واندلعت مواجهات على إثر الحادثة وتجمع العشرات في شوارع البلدة وقاموا بإشعال الإطارات، وسط خشية من تدهور الأوضاع بشكل أكبر في ظل حالة الغضب.
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