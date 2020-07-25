وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الفنان المُغني اللبناني، مروان محفوظ، بعد عصر السبت، في دمشق من جرّاء تعرّضه لارتفاع في درجة حرارته وضيق في التنفس. ولم يُشار إلى أن الراحل محفوظ كان قد أُصيب بفيروس كورونا أو لا.

ولد محفوظ عام 1942 في لبنان، وترعرع في بيت هاوٍ للموسيقى ثم تتلمذ على يد أستاذه سليم الحلو في المعهد الموسيقي في بيروت، وظهر محفوظ في برنامج "الفن هوايتي" الذي قدّمه رشاد الميمي على تلفزيون لبنان.

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وغنى محفوظ في برنامج "طل الصباح" للراحل الفنان وديع الصافي ثم انطلق لاحتراف مهنته، واستدعاه الأخوان رحباني وضمّاه إلى فرقتهما.

وكانت "دواليب الهوا" أول مشاركة لمحفوظ في عمل مسرحي عام 1965 من بطولة الشحرورة صباح والفنان نصري شمس الدين.

وشارك مروان محفوظ في عدة مهرجانات ومنها "بيت الدين" و"الأرز" وشارك في مسرحيّة "سهريّة" مع الفنانة جورجيت صايغ وجوزيف صقر، ولا زالت أغانيه التي وردت في المسرحيّة تُردّد إلى يومنا هذا، من قبيل؛ "يا سيف عالأعدا طايل" و"خايف كون عشقتك وحبيبتك".