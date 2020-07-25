مصرع امرأة في حادث طرق على شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، مصرعها متأثرة بجراحها الخطيرة جراء حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 6، مساء السبت.

كما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص آخرين بجراح وصفت بأنها طفيفة.

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واستدعي طاقم طبي إلى المكان، إذ أقر وفاة مصابة إثر تعرضها لإصابة حرجة في منطقة الرأس، فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية لأربعة مصابين آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى المشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة تنظيم حركة السير في المكان والتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.