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شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.."صفر" إصابات خطيرة بكورونا بمصر والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
دشن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزراة الصحة بشرى سارة للمصريين قائلاً: "اقتربنا من الوصول إلى زيرو إصابات شديدة بكورونا، ولكن الإصابات التي ستكون موجودة هي الإصابات المتوسطة والبسيطة".
وأضاف حسام حسني، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامى سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، لابد أن نتخذ الحظر، ستكون الإصابات الموجودة مشابهة لأدوار البرد، وإن شاء الله سيظهر لقاح فى ديسمبر، فإذا ظهر اللقاح
أصبحت الأمور بسيطة وهناك 17 لقاحا حول العالم في التجارب السريرية، وهناك لقاحان تم الإعلان عنهما، منهما لقاح جامعة أكسفورد الذى أثبت نتائج إيجابية جدا، ومصر كانت سباقة في الحصول على اللقاح، وتم إجراء تجارب سريرية على اللقاح في مصر بحسب صحيفة الأهرام.
وتابع حسام حسني، نحن نستقبل أي فرد لديه فكرة للتخلص من الوباء ونناقشه فيها، والبحث العلمى لا يقتصر على لجنة أو شخص، ونستقبل أي شخص حتى وإن كان ليس طبيبا.
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